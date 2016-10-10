30 дней 50 страниц 75% АП Подробное задание по ссылке https://yadi.sk/d/k0jSTCEuvL5bM
Реферат по предмету "Психология и педагогика"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- план (содержание) работы, который как можно более подробно
детализируется слушателем;
- вводная часть, где автор отмечает актуальность и важность темы,
отмечает необходимость решения поднимаемой проблемы, указывает в общих
чертах информационную базу, использованную им при написании работы;
- основная часть, в которой раскрывается суть проблемы, проводится
исследование;
- заключение, в котором автор подводит итоги работы, формулирует
выводы, характеризует практическую значимость освоенной им темы для
изучения предмета в целом, указывает на нерешенные проблемы, затронутые в
тексте;
- список литературы, использованной при написании контрольной
работы.
Требования к работе:
Через 1 интервал, напечатанный на листах формата А4.
ПОЛЯ: верхнее/нижнее – 2,0; левое – 3,0; правое – 1,5;
ШРИФТ: Times New Roman – 14, интервал по тексту – 1.0;
нумерация страниц вверху по центру.
Список использованных источников составляется по разделам в
алфавитном порядке. Следует соблюдать следующий порядок расположения
разделов по видам источников:
1) учебные пособия;
2) монографии;
3) статьи;
4) авторефераты диссертаций;
5) диссертации;
6) рукописные работы, имеющие номер государственной регистрации.
Темы (на выбор одна любая):
1. Социальная значимость профессии спасателя и пожарного. Роль и место
психологической подготовки в их профессиональной деятельности.
2. Мир психических явлений: психические процессы, свойства и состояния.
3. Методы психологической подготовки к действиям в чрезвычайных
ситуациях.
4. Факторы, определяющие психологическую устойчивость спасателя и
пожарного.
5. Настойчивость и целеустремлённость при ведении спасательных работ.
6. Управление собственным состоянием и работоспособностью.
7. Факторы, оказывающие травмирующее воздействие на психику человека.
8. Профессиональная направленность спасателя.
9. Способности и их развитие в профессиональной деятельности сотрудника
МЧС.
10. Приёмы психической саморегуляции. Аутогенная тренировка, техника её
проведения.
11. Профессиональная деформация сотрудника ГПС МЧС и пути ее
профилактики.
12. Особенности коллектива ГПС МЧС. Психологический климат в подразделении.
13. Конфликты в коллективе сотрудников ГПС МЧС.
14. Психологическая готовность к риску сотрудника ГПС МЧС.
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