Реферат по предмету "Психология и педагогика"

- план (содержание) работы, который как можно более подробно

детализируется слушателем;

- вводная часть, где автор отмечает актуальность и важность темы,

отмечает необходимость решения поднимаемой проблемы, указывает в общих

чертах информационную базу, использованную им при написании работы;

- основная часть, в которой раскрывается суть проблемы, проводится

исследование;

- заключение, в котором автор подводит итоги работы, формулирует

выводы, характеризует практическую значимость освоенной им темы для

изучения предмета в целом, указывает на нерешенные проблемы, затронутые в

тексте;

- список литературы, использованной при написании контрольной

работы.

Требования к работе:

Через 1 интервал, напечатанный на листах формата А4.

ПОЛЯ: верхнее/нижнее – 2,0; левое – 3,0; правое – 1,5;

ШРИФТ: Times New Roman – 14, интервал по тексту – 1.0;

нумерация страниц вверху по центру.

Список использованных источников составляется по разделам в

алфавитном порядке. Следует соблюдать следующий порядок расположения

разделов по видам источников:

1) учебные пособия;

2) монографии;

3) статьи;

4) авторефераты диссертаций;

5) диссертации;

6) рукописные работы, имеющие номер государственной регистрации.

Темы (на выбор одна любая):

1. Социальная значимость профессии спасателя и пожарного. Роль и место

психологической подготовки в их профессиональной деятельности.

2. Мир психических явлений: психические процессы, свойства и состояния.

3. Методы психологической подготовки к действиям в чрезвычайных

ситуациях.

4. Факторы, определяющие психологическую устойчивость спасателя и

пожарного.

5. Настойчивость и целеустремлённость при ведении спасательных работ.

6. Управление собственным состоянием и работоспособностью.

7. Факторы, оказывающие травмирующее воздействие на психику человека.

8. Профессиональная направленность спасателя.

9. Способности и их развитие в профессиональной деятельности сотрудника

МЧС.

10. Приёмы психической саморегуляции. Аутогенная тренировка, техника её

проведения.

11. Профессиональная деформация сотрудника ГПС МЧС и пути ее

профилактики.

12. Особенности коллектива ГПС МЧС. Психологический климат в подразделении.

13. Конфликты в коллективе сотрудников ГПС МЧС.

14. Психологическая готовность к риску сотрудника ГПС МЧС.