Авторы учебных студенческих работ

Необходимо дописать аттестационную работу(дипломную) 50 стр. по геймдизан документу на игру аналогичную тамагочи. Игра простейшая. Программного кода нет, все читаемо и просто. Из того что есть: - сама геймдизайнерская документация - требования по написанию - написано 5 страниц - дедлайн ...