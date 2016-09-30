Написать курсовую работу и отчет по менеджменту

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен6 заявок170 просмотров
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требуется написать курсовую работу и отчет по практике специальность менеджмент и маркетинг , уникальность от 50% по системе антиплагиат. Объем курсовой работы 30 страниц. Отчет 20-25 страниц ( 10 дней практики) Тема курсовой :Отражение национальных моделей менеджмента в деятельности современной организации. На примере конкретной организации. Ожидаю стоимость за курсовую и отчет а также сроки.

7 лет назад
evgenyflos
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
kattya1982
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
7 лет назад
$40
2 дня
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