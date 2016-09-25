Диплом ПГС

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Необходимо выполнить дипломную работу! 

Дисциплина: пгс  

Тема: Строительные конструкции  

Кол-во страниц: 80  

Оригинальность: 60-65  

Срок: 25.09.2016  

Дополнительно: прилагаются мет рекомендации. 

7 лет назад
nik0lka
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
174 отзыва(-2)