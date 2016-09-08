Курсовая: Теория организации.

$15
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок154 просмотра
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Здравствуйте.

Нужно написать курсовую.

Тема: любая ( смотрите файл).

Объем: 35-40 стр.

Уникальность от 75% по системе антиплагиат.

Срок: 5-7 дней.

Цена: 1000р.

Ждем ваших заявок.

7 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад