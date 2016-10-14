Диссертация. Средства и системы радиосвязи.

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Дисциплина:  Средства и системы радиосвязи, БЕЗОПАСНОСТЬ Радиосвязь

Кол-во страниц:  В соответствии с диссертацией к.т.н.

Шрифт: 14 pt

Оригинальность:  80%

Срок:   14.10.2016

Дополнительно: Есть тема и ее обоснование. Необходимо написать план (до 18.09.2016), введение  и первую главу (до 14.10.2016). Каждый параграф отправлять раз в неделю для утверждения. Если автор заявит себя как ответственный и грамотный исполнитель, то он может взять на себя написание всего проекта. 

7 лет назад
nik0lka
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
174 отзыва(-2)