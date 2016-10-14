Диссертация. Средства и системы радиосвязи.

Дисциплина: Средства и системы радиосвязи, БЕЗОПАСНОСТЬ Радиосвязь

Кол-во страниц: В соответствии с диссертацией к.т.н.

Шрифт: 14 pt

Оригинальность: 80%

Срок: 14.10.2016

Дополнительно: Есть тема и ее обоснование. Необходимо написать план (до 18.09.2016), введение и первую главу (до 14.10.2016). Каждый параграф отправлять раз в неделю для утверждения. Если автор заявит себя как ответственный и грамотный исполнитель, то он может взять на себя написание всего проекта.