Диссертация. Социология управления!

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Необходимо написать кандидатскую диссертацию. Только вторую главу и заключение.  План есть. 

Дисциплина: социология управления

Кол-во страниц: 170

Шрифт: 14 pt

Оригинальность: 90%

Срок: 05.10.2016 

7 лет назад
nik0lka
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
174 отзыва(-2)