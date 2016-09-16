Курсовая по психологии

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт7 заявок203 просмотра
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Добрый день!

Необходимо написать курсовую на тему «Развитие воображения дошкольников (младших школьников) на занятиях по психологии.

По окончании, возможно, нужно будет внести кое-какие правки. 

Уточнения: теория+эксперимент

Оформление по стандарту Минского Инновационного Университета

7 лет назад
Lanya1
32 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Была
2 года назад