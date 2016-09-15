Сделать и описать 3 модели в Simulink

$60
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Задача по ТАУ.  

Дана математическая модель моб. робота. Необходимо сделать Simulink модель для следующих 3-х случаев: решение классическим подходом (по обратной связи), линеаризация «от входа до выхода», методом канонического преобразования. Необходимо будет сравнить эти подходы и описать результаты моделирования.  

Материал который максимально упростит задачу предоставлю. 

7 лет назад
prosto_Bill
Алексей 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад