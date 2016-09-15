Курсовая работа по педагогика .

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Курсовая. Дисциплина - Педагогика .
Количество страниц: 30 страниц, 2 главы-(теоретическая и практическая), в каждой главе 2 параграфа
Оригинальность 70%, проверка на антиплагиат
Методичка есть
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