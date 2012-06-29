Образование: Омский Государственный Университет Путей Сообщения

Факультет: Институт менеджмента и экономики

Специальность: Связи с общественностью

Годы обучения: 2008-2013

Форма обучения: очная

Профессиональный опыт:

Прохождение производственной практики

29.06.2012 – 26.07.2012 в Омской региональной общественной организации «Центр развития общественных инициатив»

Должность: специалист по связям с общественностью

Обязанности: написание текстов, верстка и редактирование газетных материалов,составление базы данных, наполнение контентом сайта.

Прохождение преддипломной практики

22.02.2013 – 21.04.2013 в Администрации Центрального административного округа г. Омска

Должность: помощник делопроизводителя

Обязанности: работа с посетителями, написание поздравительных текстов, благодарственных писем, организация художественной выставки, информирование населения о предстоящих мероприятиях, разработала проект по повышению социальной активности молодого населения Омска.

Достижения: при прохождении практики показалаглубокие знания и ответственный подход к работе, за что была отмечена оценкой «отлично».

14.11.2013 – 14.04.2014 – Центр социальных услуг длядетей и молодежи «Движение» Центрального административного округа города Омска

Должность: специалист по связям с общественностью,секретарь, делопроизводитель

Обязанности: работа с посетителями, написаниепресс-релизов и пост-релизов о мероприятиях, наполнение контентом страниц на сайте «Вконтакте», прием звонков, оформление входящей и исходящей корреспонденции.

15.04.2014 – настоящее время - Департамент по деламмолодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска

Должность: пресс-секретарь

Обязанности: написание пресс-релизов и пост-релизов,сопровождение представителей прессы и телекомпаний на мероприятиях, организация

интервью, оранизация пресс-конференций.

Профессиональныекачества: написание текстов речей, статей, пресс-релизов,организация мероприятий, уверенное владение ПК и компьютерной техникой, знание

английского и французского языков.

Личныекачества: пунктуальность, вежливость, аккуратность,ответственность, коммуникабельность, обучаемость, внимательность,

работоспособность.