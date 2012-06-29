Образование: Омский Государственный Университет Путей Сообщения
Факультет: Институт менеджмента и экономики
Специальность: Связи с общественностью
Годы обучения: 2008-2013
Форма обучения: очная
Профессиональный опыт:
Прохождение производственной практики
29.06.2012 – 26.07.2012 в Омской региональной общественной организации «Центр развития общественных инициатив»
Должность: специалист по связям с общественностью
Обязанности: написание текстов, верстка и редактирование газетных материалов,составление базы данных, наполнение контентом сайта.
Прохождение преддипломной практики
22.02.2013 – 21.04.2013 в Администрации Центрального административного округа г. Омска
Должность: помощник делопроизводителя
Обязанности: работа с посетителями, написание поздравительных текстов, благодарственных писем, организация художественной выставки, информирование населения о предстоящих мероприятиях, разработала проект по повышению социальной активности молодого населения Омска.
Достижения: при прохождении практики показалаглубокие знания и ответственный подход к работе, за что была отмечена оценкой «отлично».
14.11.2013 – 14.04.2014 – Центр социальных услуг длядетей и молодежи «Движение» Центрального административного округа города Омска
Должность: специалист по связям с общественностью,секретарь, делопроизводитель
Обязанности: работа с посетителями, написаниепресс-релизов и пост-релизов о мероприятиях, наполнение контентом страниц на сайте «Вконтакте», прием звонков, оформление входящей и исходящей корреспонденции.
15.04.2014 – настоящее время - Департамент по деламмолодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска
Должность: пресс-секретарь
Обязанности: написание пресс-релизов и пост-релизов,сопровождение представителей прессы и телекомпаний на мероприятиях, организация
интервью, оранизация пресс-конференций.
Профессиональныекачества: написание текстов речей, статей, пресс-релизов,организация мероприятий, уверенное владение ПК и компьютерной техникой, знание
английского и французского языков.
Личныекачества: пунктуальность, вежливость, аккуратность,ответственность, коммуникабельность, обучаемость, внимательность,
работоспособность.