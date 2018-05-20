irodov

Тимофей irodov

 
40 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дублирование tcp трафика

    Требуется разработать программу, которая будет слушать конкретный TCP-порт и дублировать полученные данные на несколько заданных IP-адресов. Настройка должна обеспечивать автоматический запуск после перезагрузки системы. Проект направлен на расширение системы мониторинга с одного поста до нескольких, позволяя одновременно видеть информацию о состоянии датчиков.

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Написать программу для автоматической печати документов

    нужно проверять определенную папку на предмет появления новых файлов; распечатывать и удалять. ограничения: 1) Windows 7. 2) Принтер должен выбираться из присутствующих; не просто тот, что по умолчанию установлен в системе. ...

    Системное программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад