Требуется разработать программу, которая будет слушать конкретный TCP-порт и дублировать полученные данные на несколько заданных IP-адресов. Настройка должна обеспечивать автоматический запуск после перезагрузки системы. Проект направлен на расширение системы мониторинга с одного поста до нескольких, позволяя одновременно видеть информацию о состоянии датчиков.