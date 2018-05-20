Требуется разработать программу, которая будет слушать конкретный TCP-порт и дублировать полученные данные на несколько заданных IP-адресов. Настройка должна обеспечивать автоматический запуск после перезагрузки системы. Проект направлен на расширение системы мониторинга с одного поста до нескольких, позволяя одновременно видеть информацию о состоянии датчиков.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Прикладное ПО5 заявокЗакрыт2 года назад
нужно проверять определенную папку на предмет появления новых файлов; распечатывать и удалять. ограничения: 1) Windows 7. 2) Принтер должен выбираться из присутствующих; не просто тот, что по умолчанию установлен в системе. ...Системное программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
Замечательные МФУ Canon серии i-sensys имеют следующий недостаток: не сканируют по сети из под windows server. Нужно исправление этого косяка. Имеется аппарат mf244dw с которым можно экспериментировать.Системное программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад