Необходимо сверстать многостраничный сайт коттеджного городка. Нужна панель админимстрирования и оптимизация В наличии есть большая часть контента. Также есть предварительная разаработка сайта в изображении. Основа в разделах: [b]1. [/b][b]МІСТЕЧКО[/b] 1.1.Опис (концепт) 1.2.Місце розташування 1.3.Ген. План. 1.4.Благоустрій 1.5.Сервіс [b]2. [/b][b]ПРОЕКТИ[/b] 2.1. Таунхаус 2.2. Дуплекс 2.3. Аппартаменти 2.4. Індивідуальний [b]3. [/b][b]ПЕРЕВАГИ[/b] 3.1. Планування 3.2. Будівництво 3.3. ...