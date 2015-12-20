istels

Илья Коряк istels

 
44 годаУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка сайта с доработкой

    $300

    Необходимо сверстать многостраничный сайт коттеджного городка. Нужна панель админимстрирования  и оптимизация В наличии есть большая часть контента. Также есть предварительная разаработка сайта в изображении. Основа в разделах: [b]1.      [/b][b]МІСТЕЧКО[/b] 1.1.Опис (концепт) 1.2.Місце розташування 1.3.Ген. План. 1.4.Благоустрій 1.5.Сервіс [b]2.     [/b][b]ПРОЕКТИ[/b] 2.1. Таунхаус 2.2. Дуплекс 2.3. Аппартаменти 2.4. Індивідуальний [b]3.     [/b][b]ПЕРЕВАГИ[/b] 3.1. Планування 3.2. Будівництво 3.3. ...

    Верстка сайтаМногостраничный сайт
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад