itconsort

Андрей itconsort

 
125 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Удаленное программирование 1С

    $2500

    Требуется сотрудничество с Российской компанией которая сможет предложить для УДАЛЕННОЙ работы программиста 1С в найм (2-3 недели в месяц), в дневное время (Москва). В предложении прошу указывать (лучше в личку) часовую ставку ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн для двух сайтов

    Нужен дизайн для 2-х сайтов. Дизайнер СТРОГО из МОСКВЫ – по каждому сайту 1 выезд к заказчику. 1) Дизайн для сайта торгового представительства. 2) Дизайн для интернет-магазина тематики. ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Флеш для сайта

    Нужно создать флешку для сайта АйТи компании. Флешка предназначена для применения в двух вариантах: А) Как заставка для сайта, перед входом на главную страницу. Б) Как верхний ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Программист 1С

    Требуется программист 1С на проект (автоматизация торговой компании) 3-6 месяцев. Регламент работы: 4 дня удаленно, 1 у заказчика (г. Железнодорожный). Оплата на уровне рынка. Андрей +7 926 ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад