Требуется сотрудничество с Российской компанией которая сможет предложить для УДАЛЕННОЙ работы программиста 1С в найм (2-3 недели в месяц), в дневное время (Москва). В предложении прошу указывать (лучше в личку) часовую ставку ...
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- $2500Прикладное ПО7 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен дизайн для 2-х сайтов. Дизайнер СТРОГО из МОСКВЫ – по каждому сайту 1 выезд к заказчику. 1) Дизайн для сайта торгового представительства. 2) Дизайн для интернет-магазина тематики. ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно создать флешку для сайта АйТи компании. Флешка предназначена для применения в двух вариантах: А) Как заставка для сайта, перед входом на главную страницу. Б) Как верхний ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется программист 1С на проект (автоматизация торговой компании) 3-6 месяцев. Регламент работы: 4 дня удаленно, 1 у заказчика (г. Железнодорожный). Оплата на уровне рынка. Андрей +7 926 ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт16 лет назад