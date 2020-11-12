ivan-kuzmenko

Компания MAG-Audio, PR-manager

MAG Audio - крупнейший производитель акустических систем для концертов, туров, постоянных инсталляций, а также кинотеатров в Восточной Европе. Сотрудничаем с крупными европейскими, азиатскими и американскими киносетями, наше оборудование используется на концертах многих украинских звезд шоу-бизнеса: Monatik, Время и Стекло, Pianoboy, Злата Огневич, Олег Винник и др.

MAG Audio - один из немногих подобных производителей в мире, которые имеют полный цикл производства: металлообработка (фрезерно-токарные работы, листовой металл), столярное производство, сборка малоточной электроники и усилителей мощности делается полностью у нас в г. Белая Церковь.