ivan-miro

Иван ivan-miro

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

b0nn1e
Андрей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Дополнения и улучшения для интернет-магазина
Добропорядочный заказчик. Оплата сиюминутно. Четкие и понятные требования. Рекомендую к сотрудничеству.
Андрей отличный специалист! Рекомендую!
Ответный отзыв