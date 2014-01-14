Всем доброго дня! Есть сайт: http://ksc.odnastudia.ru/ Необходимо изменить сайт согласно новому дизайну: http://odnastudia.ru/download/ksc.zip Цена, срок?
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Закрыт
11 лет назад
Всем доброго дня! Есть сайт: http://ksc.odnastudia.ru/ Необходимо изменить сайт согласно новому дизайну: http://odnastudia.ru/download/ksc.zip Цена, срок?
Первый этап: 1) Есть чекбоксная система параметров. Shopkeeper передаёт только последние отмеченные. Необходимо передавать все; ПРоверить можно просто: выбираем несколько цветом и раскладок, нажимаем "В запрос", идем в корзину (Запрос) и видим ...