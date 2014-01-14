Первый этап: 1) Есть чекбоксная система параметров. Shopkeeper передаёт только последние отмеченные. Необходимо передавать все; ПРоверить можно просто: выбираем несколько цветом и раскладок, нажимаем "В запрос", идем в корзину (Запрос) и видим ...