Работа с фотографией, рерайт текстов

По специальности я оператор ПК, окончил обучение в 2013 году. Умею профессионально работать в прикладном офисном программном обеспечении Microsoft Office, графическом редакторе Adobe Photoshop, а также есть навыки работы в звуковом редакторе Adobe Audition. В свободное время люблю слушать музыку (инструментальную, а также отечественный рок, поскольку в нашем роке очень сильные тексты), читать книги (художественную литературу, документальную, стихи). Иногда, не очень часто, пишу стихи и занимаюсь пением. В большей части я самоучка, но учусь быстро, поскольку люблю логически думать. Если нужно, могу сделать хороший рерайт статей. Работу делаю качественно, на пол пути не бросаю. Обращайтесь, буду рад сотрудничеству.