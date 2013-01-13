Работа с фотографией, рерайт текстов
По специальности я оператор ПК, окончил обучение в 2013 году. Умею профессионально работать в прикладном офисном программном обеспечении Microsoft Office, графическом редакторе Adobe Photoshop, а также есть навыки работы в звуковом редакторе Adobe Audition. В свободное время люблю слушать музыку (инструментальную, а также отечественный рок, поскольку в нашем роке очень сильные тексты), читать книги (художественную литературу, документальную, стихи). Иногда, не очень часто, пишу стихи и занимаюсь пением. В большей части я самоучка, но учусь быстро, поскольку люблю логически думать. Если нужно, могу сделать хороший рерайт статей. Работу делаю качественно, на пол пути не бросаю. Обращайтесь, буду рад сотрудничеству.
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Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
12 лет назад
Иван сделал рерайт креативно и грамотно с высокой уникальностью по Адвего.Рекомендую и желаю отличных заказчиков!
Ответный отзыв
Спасибо за интересное задание!
Копирайтинг
1 отзыв
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