Ключевые навыки
Знание CorelDRAW, Adoble Photoshop. Работа на плоттере(термотрансферная пленка firsrmark и пленки oracal, avery), разработка рисунков для маек подготовка их под резку. Создание рекламных банеров, листовок, визиток, буклетов и другой полиграфической продукции, наружной рекламы (разработка световых коробов и неона, реклама на транспорте). Хорошо рисую от руки!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Газпром114 просмотров
- Стрела113 просмотров
- Автобус веста127 просмотров
- Листовка а5109 просмотров
- Авто124 просмотра
- Харлей102 просмотра
- Метро спартак147 просмотров
- Логотипы124 просмотра
- Без названия109 просмотров
- Без названия121 просмотр
- Без названия110 просмотров
- Без названия131 просмотр