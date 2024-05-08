Ключевые навыки

Знание CorelDRAW, Adoble Photoshop. Работа на плоттере(термотрансферная пленка firsrmark и пленки oracal, avery), разработка рисунков для маек подготовка их под резку. Создание рекламных банеров, листовок, визиток, буклетов и другой полиграфической продукции, наружной рекламы (разработка световых коробов и неона, реклама на транспорте). Хорошо рисую от руки!