Опытный программист (10-летний опыт программирования) нашел свою нишу в веб-программировании.

Изученные досконально технологии:

1) PostgreSQL, опыт перехода от MySQL к PostgreSQL (MySQL знаю также хорошо, как и PostgreSQL).

2) YUI фреймворк для создания Ajax-приложений http://developer.yahoo.com/yui/

3) Прекрасное знание PHP и Perl (Перл использую тогда, когда неудобно использовать ПХП).

4) Настройка веб-сервера связкой NGINX (статика) + Apache 2 (динамика)

5) Кроссбраузерная верстка макетов на таблицах и дивах строго по стандарту w3.org

6) Прекрасные знания в области администрирования *nix серверов.

7) Познания в области продвижения и оптимизации сайтов.

Языки программирования, изученные на уровне хобби (так как сейчас не программирую на них):

1) Java платформа. Запускал готовые проекты, устанавливал различные фреймворки.

2) Python. Простенькие программки.

3) Prolog. Решение как простых, так и сложных логических задач для студентов московских ВУЗов.

4) Lisp. Разработка графического редактора с удовлетворением ограничений (взаимодействие отрезков - углы, расстояния и т.п.) - на уровне кандидатской диссертации.

5) Си++. Успешно разработан и распродан картридж для GameBoy Advanced (восемь логических игр от шахмат до морского боя).

6) Паскаль. Участие в олимпиадах на протяжении нескольких лет, выход в финал командного чемпионата мира по программированию ACM (Гонолулу, Гавайи, США).

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