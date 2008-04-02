Требуется создание логотипа в вариантах *.swf, *.gif, *.png, *.jpeg, а также иконки *.ico для справочника про змей - http://prozmei.ru/ Хочется что-нибудь необычное в стиле web 2.0, для gif и png - с прозрачным фоном, *.ico - ...
Опытный программист (10-летний опыт программирования) нашел свою нишу в веб-программировании.
Изученные досконально технологии:
1) PostgreSQL, опыт перехода от MySQL к PostgreSQL (MySQL знаю также хорошо, как и PostgreSQL).
2) YUI фреймворк для создания Ajax-приложений http://developer.yahoo.com/yui/
3) Прекрасное знание PHP и Perl (Перл использую тогда, когда неудобно использовать ПХП).
4) Настройка веб-сервера связкой NGINX (статика) + Apache 2 (динамика)
5) Кроссбраузерная верстка макетов на таблицах и дивах строго по стандарту w3.org
6) Прекрасные знания в области администрирования *nix серверов.
7) Познания в области продвижения и оптимизации сайтов.
Языки программирования, изученные на уровне хобби (так как сейчас не программирую на них):
1) Java платформа. Запускал готовые проекты, устанавливал различные фреймворки.
2) Python. Простенькие программки.
3) Prolog. Решение как простых, так и сложных логических задач для студентов московских ВУЗов.
4) Lisp. Разработка графического редактора с удовлетворением ограничений (взаимодействие отрезков - углы, расстояния и т.п.) - на уровне кандидатской диссертации.
5) Си++. Успешно разработан и распродан картридж для GameBoy Advanced (восемь логических игр от шахмат до морского боя).
6) Паскаль. Участие в олимпиадах на протяжении нескольких лет, выход в финал командного чемпионата мира по программированию ACM (Гонолулу, Гавайи, США).
ICQ 149096599, пишите в оффлайн - в течение суток обязательно отвечу.
- $5Логотипы и Знаки16 заявокЗакрыт16 лет назад