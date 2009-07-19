Необходимо написать модуль который бы наполнял сайт с рсс лент. детальное тз в приват Требования к исполнителям 1. Свободное время на заказ 2. Быстрое выполнение заказа ...
Грабер форума likar.info/forum
Нужен грабер форума likar.info/forum (скрипт)
Формат вывода - текстовый файл
Язык программирования Perl, используемые модули оговариваются отдельно.
Оплата webmoney, paypal или банковским переводом
Выбранный исполнитель
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