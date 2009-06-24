Программирование, регулярная поддержка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт17 заявок302 просмотра

Требуется программист для регулярной поддержки программирования действующего сайта.

Задачи:

- реализация нового функционала, новых сервисов и функций сайта

- оптимизация кода (в том числе, повышение скорости работы сайта, структурирование кода и т.д.)

- поиск и устранение ошибок в коде, базе данных

- периодическая помощь в верстке страниц

Требования:

- уверенные знания PHP/MySQL

- опыт работы в команде

- базовые знания принципов работы с SVN

- базовые знания *nix/POSIX

- опыт в работе с наследным кодом и refactoring

- хорошее знание ECMAScript/JavaScript

- знание особенностей Framework-ов jQuery

- опыт работы с CodeIgniter (приветствуется)

Предложения просьба оставлять только здесь, т.к. личные сообщения не читаю.

ПОЖАЛУЙСТА! Обязательно оставляйте стоимость, иначе Ваше сообщение становится беспредметным.

Также оставляйте свои контакты (желательно почта в gmail) - детальную информацию по проекту и задачам представим после рассмотрения всех предложений.

CodeIgniterJavaScriptjQueryMySQLPHP
16 лет назад
LoginovInvestmen
Логинов 
44 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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