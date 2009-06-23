Исправить, доработать, написать скрипт в (Joomla)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок172 просмотра

Нужно доработать часть сайта. А вернее разместить фильтр в нужном месте в каталоге.

Сайт разработан на Joomla.

Тестовый сайт: http://bh-trade.ru/category171/category172/

тут, фильтр: "Производители" распологаетс в низу каталога. Его нужно перенести под заголовок в каталоге.

Пример как должно выглядеть во вложении.

Прошу писать развернутые предложения и ответы. Кто что сможет сделать?

Joomla
16 лет назад
porochkin
Дмитрий 
41 год
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров