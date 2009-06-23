Нужена вёрстка и движок. (либо прикрепление к существующему движку социальной сети) Пишите пожалуйста в проект. Обязательное условие - наличие работ. ТЗ в атаче / Можно ориентироваться на аналог professionali.ru Интересно постоянное сотрудничество.
Исправить, доработать, написать скрипт в (Joomla)
Нужно доработать часть сайта. А вернее разместить фильтр в нужном месте в каталоге.
Сайт разработан на Joomla.
Тестовый сайт: http://bh-trade.ru/category171/category172/
тут, фильтр: "Производители" распологаетс в низу каталога. Его нужно перенести под заголовок в каталоге.
Пример как должно выглядеть во вложении.
Прошу писать развернутые предложения и ответы. Кто что сможет сделать?
Заявки фрилансеров
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