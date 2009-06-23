Каталог песен на Wordpress 2.8

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Закрыт7 заявок203 просмотра

Требуется наполнить сайт на Wordpress 2.8.

Оформление записей следующее:

Заголовок: Название произведения

Текст: пусто

Теги: Жанр, Ключи из названия произведения

Дополнительное поле 1: Исполнитель

Дополнительное поле 2: Произведение

Категория: Исполнитель

Можно парсингом, можно руками.

Дизан не нужен, включенный плагин rus-to-lat.

WordPress
16 лет назад
slavakim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

young_lip
Евгений 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

young_lip
Евгений 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад