Граббер для сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки127 просмотров

Здравствуйте! нужно создать граббер для сайтов построеных на CSM DLE для сайта на ДЛЕ, с функцией граббинга по разделах новостей с картинками. пишите ваши предложения Бюджет 600 р.

DLE
16 лет назад
E70
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров