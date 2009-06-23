Нужно доработать сайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок247 просмотров

Нужно доработать сайт. Движок: Smarty. 1. Натянуть новый дизайн. 2. Добавить 3 баннера на главной и внутренних страницах. 3. Дописать формулу генерирования скидочных купонов.

16 лет назад
sssr25
Андрей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров