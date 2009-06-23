Нужно доработать сайт

Есть шаблон для DLE. При загрузке страницы сайта стоит редирект на другие сайты (sn27.net, vahye.ru может ещё какие-то). Нужно найти куда вшиты ссылки. Архив под паролем, пишите в проекте свои предложения, я отпишусь в ...