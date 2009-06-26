Установить скрипт отправки СМС через интранет

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка148 просмотров

Требуется установить данный скрипт http://www.clickatell.com/developers/php.php на мой интранет и настроить отправку СМС и почты через интранет.

ICQ-354135216

16 лет назад
escortceo
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

tigr1945
41 год
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Сделал все быстро и качественно. Буду обращаться еще
Нормальный заказчик. интересное задание. рекомендую сотрудничать

Заявки фрилансеров

tigr1945
41 год
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад