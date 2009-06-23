Нужен Файлообменник для Social engine 3 !стучите в аську 560-616-637 ! вот как должен выглядеть файлообменник!
Нужен парсер.
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!!!!ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ УСЛОВИЯ!!!!
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Ищеться PHP программист с опытом в написании:
1. Парсеров выдачи поисковиков (google, yandex и т.д.) и большим опытом
в парсирсинге выдачи этих поисковиков в больших объемах.
2. Сетевых пауков работающих по схеме поисковых ботов
(лазиет от странички к страничке и анализирует код страницы)
ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО что бы вы могли показать работающие примеры ваших работ с выше описанным функционалом.
Если я написал что нужен человек с опытом в написании парсера под google...
То это нужно понимат буквально, НЕ ОТНИМАЙТЕ МОЁ ВРЕМЯ!!
Всем спасибо за внимание.
Заявки фрилансеров
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