Нужен парсер.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок223 просмотра

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!!!!ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ УСЛОВИЯ!!!!

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Ищеться PHP программист с опытом в написании:

1. Парсеров выдачи поисковиков (google, yandex и т.д.) и большим опытом

в парсирсинге выдачи этих поисковиков в больших объемах.

2. Сетевых пауков работающих по схеме поисковых ботов

(лазиет от странички к страничке и анализирует код страницы)

ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО что бы вы могли показать работающие примеры ваших работ с выше описанным функционалом.

Если я написал что нужен человек с опытом в написании парсера под google...

То это нужно понимат буквально, НЕ ОТНИМАЙТЕ МОЁ ВРЕМЯ!!

Всем спасибо за внимание.

PHP
16 лет назад
Mold
52 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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