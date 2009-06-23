Сайт на Джумла для начинающих

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  2. Веб-программирование
Закрыт29 заявок341 просмотр

Нужно доработать сайт на Жумле.

Оплата не большая, всего лишь 3000 руб, сроки 10 дней

В дальнейшем будут еще заказы

аська глючит, пишите, пожалуйста, сюда icq 428870242

Joomla
16 лет назад
SidorencoOliga
Ольга 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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