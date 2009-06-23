Нужен Файлообменник для Social engine 3 !стучите в аську 560-616-637 ! вот как должен выглядеть файлообменник!
Векторный персонаж с набором одежды в Flash
Нужен модульный векторный 2д персонаж (Flash) со сменной одеждой (без анимации) для простой игры в которой действия игрока сопровождаются соответствующей сменой одежды. Все наборы одежды естественно должны совпадать с базовым персонажем.
Базовый персонаж - простой молодой улыбающийся студент.
Будет 6 наборов одежды, к примеру:
1. Набор для безработного - порванная майка, порванные изношенные джинсы, цветок в рука
2. Набор студента - чистая рубашка, чистые джинсы, книги или сумка из которой видны книги в рука
3. Набор доктора - белый халат доктора, белые штаны, стетоскоп в руке
Качество: достаточно базовой графики без наворотов, но должно выглядеть хорошо, а не как работа любителя, все должно быть в одном стиле и выглядеть целостно. Персонаж должен выглядеть хорошо в размере около 200 пикселей, быть векторным для флеша. Он будет размещен на простом черном фоне.
Каждая одежка должна быть отдельным ресурсом чтобы их можно было включать и выключать в игре и создавать новые комбинации одежды, к примеру, рубашка доктора и штаны студента, итд.
Пример достаточного качества - http://www.cartoonsolutions.com/images/CharBuild_Flash.jpg
От претендентов на эту работу мне нужно: цена, сроки, когда сможете начать
Выбранный исполнитель
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