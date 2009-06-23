Векторный персонаж с набором одежды в Flash

Нужен модульный векторный 2д персонаж (Flash) со сменной одеждой (без анимации) для простой игры в которой действия игрока сопровождаются соответствующей сменой одежды. Все наборы одежды естественно должны совпадать с базовым персонажем.

Базовый персонаж - простой молодой улыбающийся студент.

Будет 6 наборов одежды, к примеру:

1. Набор для безработного - порванная майка, порванные изношенные джинсы, цветок в рука

2. Набор студента - чистая рубашка, чистые джинсы, книги или сумка из которой видны книги в рука

3. Набор доктора - белый халат доктора, белые штаны, стетоскоп в руке

Качество: достаточно базовой графики без наворотов, но должно выглядеть хорошо, а не как работа любителя, все должно быть в одном стиле и выглядеть целостно. Персонаж должен выглядеть хорошо в размере около 200 пикселей, быть векторным для флеша. Он будет размещен на простом черном фоне.

Каждая одежка должна быть отдельным ресурсом чтобы их можно было включать и выключать в игре и создавать новые комбинации одежды, к примеру, рубашка доктора и штаны студента, итд.

Пример достаточного качества - http://www.cartoonsolutions.com/images/CharBuild_Flash.jpg

От претендентов на эту работу мне нужно: цена, сроки, когда сможете начать