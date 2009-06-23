Прикрутить форум к ДЛЕ

Есть сайт на ДЛЕ, нужно внедрить в него форум. Ключевое слово здесь _внедрить_ : чтобы в одном из разделов сайта была левая колонка с меню, а вместо контента и правой колонки - форум.

Сразу оставляйте асю и пишите, с помощью какого плагина будете делать (мне уже 2 плагина интеграции пробовали поставить, но они устаревшие).

В личку просьба не писать.