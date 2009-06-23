Нужно подключить смс биллинг к сайту

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок167 просмотров

Необходимо подключить смс биллинг к сайту! Работы там на 30 мин. Поэтому много $ не просить! ))

Пишите - желательно с опытом подключения!

+ Называйте цену за эту работу!

16 лет назад
Mirax777
Дмитрий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров