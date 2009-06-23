Создание блока "Комментарии" материалов (ABO CMS)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки102 просмотра

Необходимо создать блок "Комментарии" (пример http://www.sostav.ua/news/2009/06/23/11/21697/)

Сайт работает на системе ABO CMS.

Предложения отправляйте на e-mail: [email protected]

1. Приблизительную стоимость

2. Приблизительный срок

3. Наличие готовых вариантов для адаптации под этот проект

4. Есть ли готовые работы в сети (ссылки)

Нужен один исполнитель.

16 лет назад
Dmdays
50 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров