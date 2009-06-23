Необходимо найти и установить модуль на Joomla Пример того, что нравится: http://www.nix.ru/price/thumbnail.html?fn=316&thumbnail_view=1 Указывайте цену и сроки
Создание блока "Комментарии" материалов (ABO CMS)
Необходимо создать блок "Комментарии" (пример http://www.sostav.ua/news/2009/06/23/11/21697/)
Сайт работает на системе ABO CMS.
Предложения отправляйте на e-mail: [email protected]
1. Приблизительную стоимость
2. Приблизительный срок
3. Наличие готовых вариантов для адаптации под этот проект
4. Есть ли готовые работы в сети (ссылки)
Нужен один исполнитель.
Заявки фрилансеров
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