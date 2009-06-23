В вордпрессе nextgen не выходит в боковушку

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Завершен1 заявка124 просмотра

Короче поставил вордпресс 2.8. и nextgen последнюю

Хотел вывести слайд-шоу в боковушку, а не выводится почему то

WordPress
16 лет назад
yakooobin
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

pixel5011
Анатолий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Отличная работа, сделал даже больше, чем просил. РЕКОМЕНДУЮ
все как положено

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pixel5011
Анатолий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад