Найти ссылку в шаблоне

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Закрыт11 заявок218 просмотров

Есть шаблон для DLE. При загрузке страницы сайта стоит редирект на другие сайты (sn27.net, vahye.ru может ещё какие-то). Нужно найти куда вшиты ссылки.

Архив под паролем, пишите в проекте свои предложения, я отпишусь в личку.

DLE
16 лет назад
clickun
Staff 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров