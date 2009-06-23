Поменять движок магазина

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок341 просмотр

Требуется поменять движок магазина одежды с X-Cart на osCommerce. Поменять дизайн по образцу (я покажу сайт дизайн которго нужно скопировать) . Продаж не будет - работает в режиме каталога. Потребуется интегрировать лайтбокс для просмотра картинок продуктов. (Интеграция с системой учета на складе. Доступность товаров каждый день экспортируется в файл который лежит по определенному адресу)

В работе потребуется экспортировать товары из старого магазина, переделать дизайн, установить контрибы для product images и Easy populate.

16 лет назад
olson
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

yellowcat
41 год
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов
16 лет назад
$250
14 дней

Заявки фрилансеров

yellowcat
41 год
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов
16 лет назад