Требуется поменять движок магазина одежды с X-Cart на osCommerce. Поменять дизайн по образцу (я покажу сайт дизайн которго нужно скопировать) . Продаж не будет - работает в режиме каталога. Потребуется интегрировать лайтбокс для просмотра картинок ...
Собрать сайт на бесплатной CMS вроде Joomla
Функциональность сайта:
Мультиязычность
Авторизация пользователей
Хранение личного профиля каждого пользователя
Возможность поиска и просмотра другими пользователями чужих профилей, экспорт профиля в виде файла контакта
Календарь событий с делением событий по категориям и экспортом события в файл
Платная регистрация (либо ручной, либо авто перевод статуса пользователя)
Админка с контролем за членскими подписками отдельных пользователей
Шаблон оформления есть. Нужно только исправить.
Подробности в личку. От вас сроки, цена.
Заявки фрилансеров
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