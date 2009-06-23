Собрать сайт на бесплатной CMS вроде Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок227 просмотров

Функциональность сайта:

Мультиязычность

Авторизация пользователей

Хранение личного профиля каждого пользователя

Возможность поиска и просмотра другими пользователями чужих профилей, экспорт профиля в виде файла контакта

Календарь событий с делением событий по категориям и экспортом события в файл

Платная регистрация (либо ручной, либо авто перевод статуса пользователя)

Админка с контролем за членскими подписками отдельных пользователей

Шаблон оформления есть. Нужно только исправить.

Подробности в личку. От вас сроки, цена.

Joomla
16 лет назад
Eduard555
Eduard 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров