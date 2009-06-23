Требуется поменять движок магазина одежды с X-Cart на osCommerce. Поменять дизайн по образцу (я покажу сайт дизайн которго нужно скопировать) . Продаж не будет - работает в режиме каталога. Потребуется интегрировать лайтбокс для просмотра картинок ...
Доделать сайт
Вот сайт: www.ruric.org Он стоит на Битриксе. Его нужно "довести до ума", кое-где подправить дизайн, разместить тексты – в общем, там очень много мелкой работы, которая требуется, чтобы доделать сайт. Работа в целом срочная. если возьмётесь за неё, напишите, пожалуйста, цену и сроки.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужно доработать сайт. Движок: Smarty. 1. Натянуть новый дизайн. 2. Добавить 3 баннера на главной и внутренних страницах. 3. Дописать формулу генерирования скидочных купонов.Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть шаблон для DLE. При загрузке страницы сайта стоит редирект на другие сайты (sn27.net, vahye.ru может ещё какие-то). Нужно найти куда вшиты ссылки. Архив под паролем, пишите в проекте свои предложения, я отпишусь в ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $300
Внимание! Приватный проект! Не нужно писать в ЛС или отвечать другим! 1. Задача. Прикрутить к Биллингу возможность автоматического выставления счета клиенту (счет выставляется со страницы оплаты) - клиент вводит номер заказа который ...Завершен16 лет назад
Функциональность сайта: Мультиязычность Авторизация пользователей Хранение личного профиля каждого пользователя Возможность поиска и просмотра другими пользователями чужих профилей, экспорт профиля в виде файла контакта Календарь событий с делением событий ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
Короче поставил вордпресс 2.8. и nextgen последнюю Хотел вывести слайд-шоу в боковушку, а не выводится почему тоЗавершен16 лет назад
Парсинг баз данныхЗавершен16 лет назад
Добрый день. Необходимо подготовить модуль к CMS системе SantaFox, который бы реализовывал функцию онлайн тестирования (тематика – трихология, тест волос и кожи головы на основе онлайн опроса). Исходный материал ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $20
Требуется установить данный скрипт http://www.clickatell.com/developers/php.php на мой интранет и настроить отправку СМС и почты через интранет. ICQ-354135216Завершен16 лет назад
- $10
Есть сайт на ДЛЕ, нужно внедрить в него форум. Ключевое слово здесь _внедрить_ : чтобы в одном из разделов сайта была левая колонка с меню, а вместо контента и правой колонки - форум. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад