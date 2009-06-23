Доделать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок219 просмотров

Вот сайт: www.ruric.org Он стоит на Битриксе. Его нужно "довести до ума", кое-где подправить дизайн, разместить тексты – в общем, там очень много мелкой работы, которая требуется, чтобы доделать сайт. Работа в целом срочная. если возьмётесь за неё, напишите, пожалуйста, цену и сроки.

16 лет назад
fleshka2
Иван 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

qteam
125 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
16 лет назад
$80
3 дня
Вся работа была выполнена согласно тз, письменный ответ прилагаю. Но Заказчик пропал. С Иваном Зориным общался на веблансере, потом он переправил меня на Елизаветe Александровe, ее телефон +7 (495) 771 59 17, e-mail: [email protected] Не рекомендую никому связываться с этими личностями, просидел до четырех утра, а получил только в итоге истраченные нервы Вот мой ответ о проделанной работе: Здравствуйте! Ниже привожу комментарии по тех заданию: 1. Название сайта (вместо "демонстрационная версия продукта" написать "Инвестиционно-девелоперская компания "Рурик Менеджмент": бизнес-центры Санкт-Петербурга, аренда офиса Сделано 2. Кликая на логотип, нужно попадать на главную Сделано 3. Установить флэш-меню (они будут сделаны) Флеш меню установлено на всех страницах и правильно отображается. (Лиза, для этого оказалось не требовалось доступа к фтп Ссылки во флеш меню исправить не могу, так как они исправляются непосредственно в исходнике, которого у меня нет. 4. Флэш-меню с бизнес-центрами оставить только на главной и в разделе "Аренда". Сделано 4.1.Добавить меню слева (для подменю разделов), как на сайте http://ruric.medialarge.ru/. Была дана задача, на страницах, где уже было сделано левое меню, убрать его, и сделать так, чтобы текст был во всю ширину страницы сайта. 5. Раздел "Аренда". Добавить меню справа (как на сайте http://ruric.medialarge.ru/) с подменю "О бизнес-центре", "Технические характеристики", "Услуги, аренда", "План типового этажа". Сделано 5.1. Картинку в шапке заменить на фото бизнес-центров (для каждого раздела о бизнес-центре своя шапка). Для "Оскара" раздел должен быть в жёлтых цветах, для "Магнуса" в синих, для "Густафа" в серых. Этот пункт не сделан, так как не были предоставлены изображения к Магнусу и Густав, изображения присланные для Оскара, можно было бы сделать, но как мне кажется нужно выбрать более удачные фото. Как только будут выбраны и предоставлены по три фото к каждому разделу, смогу закончить этот пункт. 6. Добавить в главное меню разделы "Аренда" и "Новости" (если не будет флэш-меню) Сделано. 7. Там, где внизу сайта написано "Адрес и прочая информация" написать: Санкт-Петербург, 9-я линия В.О., д. 34, БЦ "Магнус". [email protected], +7 812 703 35 51 Сделано. 8. Перенести всю информацию на сайт с сайта http://ruric.medialarge.ru/ Вся информация перенесена. 9. Сделать английскую часть сайта. Сделано. Дополнительно еще создал favicon.ico сайта (иконку) по примеру логотипа http://ruric.org/favicon.ico Обратил внимание Заказчика, на то что в IE6 сайт отображается неверно, после мне был прислан дополнительный файл со стилями под IE6, он был интегрирован, но результат остался тем же, на что и обращаю Ваше внимание. Так как битрикс продукт специфический, к письму прикрепляю файл с руководством пользователя, который писался для другого проекта, но думаю, Вам он тоже будет полезен. Там можно посмотреть как редактировать страницы, вставлять изображения и т.д. Заранее благодарен. С уважением, Василий Алексашин Руководитель студии "Qteam" http://www.qteam.ru/ моб.: +7 (903) 003-96-26 ICQ: 377055317

Заявки фрилансеров

qteam
125 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
16 лет назад