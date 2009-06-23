Вот сайт: www.ruric.org Он стоит на Битриксе. Его нужно "довести до ума", кое-где подправить дизайн, разместить тексты – в общем, там очень много мелкой работы, которая требуется, чтобы доделать сайт. Работа в целом срочная. если возьмётесь за неё, напишите, пожалуйста, цену и сроки.