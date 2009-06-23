Требуется задать фокус на флешку в HTML, через JavaScript, чтоб при загрузке нажатия кнопок передавались сразу во флеш, а не в браузер, тобиш есть галлерея которая управляется с клавиатуры нужно сдлетаь так что бы как только сайт загрузился уже была возможность испльзовать клавиатуру,спасибо

пишите в асю только плиз тех кто релаьно может помочь 257606801 бюджет 10