Задать фокус на флешку в HTML

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Закрыт1 заявка188 просмотров

Требуется задать фокус на флешку в HTML, через JavaScript, чтоб при загрузке нажатия кнопок передавались сразу во флеш, а не в браузер, тобиш есть галлерея которая управляется с клавиатуры нужно сдлетаь так что бы как только сайт загрузился уже была возможность испльзовать клавиатуру,спасибо

пишите в асю только плиз тех кто релаьно может помочь 257606801 бюджет 10

HTMLJavaScript
16 лет назад
Eugenbmx
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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