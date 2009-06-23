Навесить форум на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт17 заявок230 просмотров

Есть функционирующий сайт. На него нужно навесить форум типа такого http://realt.ua/Forum/

основные разделы форума:

- О компании;

- Рынок недвижимости;

- Обсуждение проектов;

- Замечания и пожелания.

Жду стоимости, сроки, опыт.

Спасибо.

16 лет назад
libertyinua
Николай 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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