Приложения для вконтакте

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  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки151 просмотр

Нужны люди для написания приложений "под ключ") и отдельных частей приложений для вконтакта. С использованием голосов и прочих формальностей)

И примерные расценки работ.

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16 лет назад
fobi
Dimas 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
12 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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