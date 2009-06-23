Помочь пропарсить дату в простом PHP скрипте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок180 просмотров

Нужно помочь правильно обработать дату в простом PHP скрипте. Ставьте цену и срок. Желательно помочь сразу. Спасибо.

Детали: есть работающий скрипт, который пишет данные в базу. Данные по дате пишет в поле типа Varchar. После изменения типа этого поля на date туда теперь пишется 0000-00-00 - это надо исправить, чтобы писалась дата нормально.

PHP
16 лет назад
wrc
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Выбранный исполнитель

SField
40 лет
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16 лет назад
$5
1 день
Предоставлена эффективная и оперативная помощь, всё отлично. Решил задачу. Спасибо!
Отличный заказчик! Быстро объяснил, что необходимо выполнить, предоставил всю необходимую информацию. Сразу после проверки, работоспособности скрипта, оплатил работу. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

SField
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
39 отзывов
16 лет назад

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