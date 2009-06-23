Помочь пропарсить дату в простом PHP скрипте

Нужно помочь правильно обработать дату в простом PHP скрипте. Ставьте цену и срок. Желательно помочь сразу. Спасибо.

Детали: есть работающий скрипт, который пишет данные в базу. Данные по дате пишет в поле типа Varchar. После изменения типа этого поля на date туда теперь пишется 0000-00-00 - это надо исправить, чтобы писалась дата нормально.