Требуется поменять движок магазина одежды с X-Cart на osCommerce. Поменять дизайн по образцу (я покажу сайт дизайн которго нужно скопировать) . Продаж не будет - работает в режиме каталога. Потребуется интегрировать лайтбокс для просмотра картинок ...
Разаботка сайта
Требуется специалист для разаботки сайта, у меня уже есть сайт http://transbirga.ru/ , его нужно доработать или может лучше создать с нуля новый на другом движке.Звоните в скайп batya105 , пардон, печатать нехватает терпения.
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