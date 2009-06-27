Нужны люди для написания приложений "под ключ") и отдельных частей приложений для вконтакта. С использованием голосов и прочих формальностей) И примерные расценки работ. Оставьте свой qip
Скрипт регистрации пользователей. Личный кабинет.
Скрипт регистрации (авторизации) пользователей на сайте, Личный кабинет.
Возможно с дизайном.
ТЗ
1. Регистрация авторизация пользователей.
2. создать закрытую зону пользователей (личный кабинет)
3. Создание административной зоны
1. Регистрация авторизация пользователей.
- форма регистрации:
логин__________ (сверка с базой свободен занет логин)
введите пароль_________
подтвердите пароль__________ (сравнение с полем “ введите пароль ”)
введите ваш e-mail ___________ (проверка коректности)
ФИО____________
Страна ____________ (возможность выбрать из выподаюшего списка ЗАПОЛНЯТЬ СТРАНЫ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО)
Город ____________ (возможность выбрать из выподаюшего списка ЗАПОЛНЯТЬ ГОРОДА НЕОБЯЗАТЕЛЬНО)
Телефон
-мобильный, городской
Кнопка: Картинка с кодом (цифры)
Поле ввода цифр с картинок
Кнопка: РЕГИСТРАЦИЯ
2. создать закрытую зону пользователей (личный кабинет)
Структура личного кабинета
Кнопка: Профиль (Личные данные пользователя с возможностью редактирования)
Кнопка: Баланс Счет (Возможность оплатить с помощью систем электронных платежей
Разовую услугу «цена константа постоянная», либо месячный тарифный план.
Срок действия в случае месячного платежа с момента оплаты по такое же число след месяца)
Кнопка: Заявка
- поле: с выподаюшим списком (категория заявки ЗАПОЛНЯТЬ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО)
- поле: Тема
- поле: Описание проблемы с возможностью вставки скринов.
-поле: Получение помоши (возможность выбора: Почта, чат, инициировать звонок, позвонить спц техпотдержки )
-Отправить (Взаимодействие с предпоследним полем почта. Отправки заявки на почту,
Открытие чата и т.д)
Кнопка: Архив заявок (заявки старше 2-3 дней)
Кнопка: Скачать.
Кнопка: Выход
3. Создание административной зоны
на усмотрение разработчика.
Просмотр активных заявок (поля: пользователь| время подачи заявки| вид связи| статус) возможность сортировки по времени по статусу.
Статусы заявок: ожидание (статус по умолчанию)
Ожидает оплаты
Выполнено (по закрытию дополнительное поле для описания решения проблемы)
Отказ (по закрытию дополнительное поле для причины)
Просмотр пользователей онлайн.
Возможность блокировки пользователя (Личный кабинет) с отправкой письма причины.
Возможность блокировки по ip/
Возможность отключать добавлять поля при регистрации пользователей.
Возможность просмотра заявок за определенный промежуток времени.
Возможность поддержки по установке настройки скрипта, и дальнейшее сотрудничество.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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