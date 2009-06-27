Скрипт регистрации пользователей. Личный кабинет.

Очень приятный и общительный человек. Заплатил аванс хотя это наше первое сотрудничество. Остальные деньги получил сразу после сдачи проекта. Кроме того что хороший заказчик уважает и мнение программиста. Все мой предложения по изменению проекта обсуждались, и принимались если это было в лучшую сторону. Надеюсь что будем сотрудничать и дальше и остальные проекты будут такие же интересные. 11 баллов.