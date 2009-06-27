Скрипт регистрации пользователей. Личный кабинет.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок213 просмотров

Скрипт регистрации (авторизации) пользователей на сайте, Личный кабинет.

Возможно с дизайном.

ТЗ

1. Регистрация авторизация пользователей.

2. создать закрытую зону пользователей (личный кабинет)

3. Создание административной зоны

1. Регистрация авторизация пользователей.

- форма регистрации:

логин__________ (сверка с базой свободен занет логин)

введите пароль_________

подтвердите пароль__________ (сравнение с полем “ введите пароль ”)

введите ваш e-mail ___________ (проверка коректности)

ФИО____________

Страна ____________ (возможность выбрать из выподаюшего списка ЗАПОЛНЯТЬ СТРАНЫ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО)

Город ____________ (возможность выбрать из выподаюшего списка ЗАПОЛНЯТЬ ГОРОДА НЕОБЯЗАТЕЛЬНО)

Телефон

-мобильный, городской

Кнопка: Картинка с кодом (цифры)

Поле ввода цифр с картинок

Кнопка: РЕГИСТРАЦИЯ

2. создать закрытую зону пользователей (личный кабинет)

Структура личного кабинета

Кнопка: Профиль (Личные данные пользователя с возможностью редактирования)

Кнопка: Баланс Счет (Возможность оплатить с помощью систем электронных платежей

Разовую услугу «цена константа постоянная», либо месячный тарифный план.

Срок действия в случае месячного платежа с момента оплаты по такое же число след месяца)

Кнопка: Заявка

- поле: с выподаюшим списком (категория заявки ЗАПОЛНЯТЬ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО)

- поле: Тема

- поле: Описание проблемы с возможностью вставки скринов.

-поле: Получение помоши (возможность выбора: Почта, чат, инициировать звонок, позвонить спц техпотдержки )

-Отправить (Взаимодействие с предпоследним полем почта. Отправки заявки на почту,

Открытие чата и т.д)

Кнопка: Архив заявок (заявки старше 2-3 дней)

Кнопка: Скачать.

Кнопка: Выход

3. Создание административной зоны

на усмотрение разработчика.

Просмотр активных заявок (поля: пользователь| время подачи заявки| вид связи| статус) возможность сортировки по времени по статусу.

Статусы заявок: ожидание (статус по умолчанию)

Ожидает оплаты

Выполнено (по закрытию дополнительное поле для описания решения проблемы)

Отказ (по закрытию дополнительное поле для причины)

Просмотр пользователей онлайн.

Возможность блокировки пользователя (Личный кабинет) с отправкой письма причины.

Возможность блокировки по ip/

Возможность отключать добавлять поля при регистрации пользователей.

Возможность просмотра заявок за определенный промежуток времени.

Возможность поддержки по установке настройки скрипта, и дальнейшее сотрудничество.

16 лет назад
nistiv
44 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
20 дней назад
16 лет назад
$105
4 дня
Задание выполнено в срок объем выполненных работ больше чем было предусмотрено в ТЗ. Работа выполнена на отлично, планирую дальнейшее сотрудничество Рекомендую как добросовестного исполнительного фрилансера.
Очень приятный и общительный человек. Заплатил аванс хотя это наше первое сотрудничество. Остальные деньги получил сразу после сдачи проекта. Кроме того что хороший заказчик уважает и мнение программиста. Все мой предложения по изменению проекта обсуждались, и принимались если это было в лучшую сторону. Надеюсь что будем сотрудничать и дальше и остальные проекты будут такие же интересные. 11 баллов.

Заявки фрилансеров

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
20 дней назад
16 лет назад

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