Нужен движок и вёрстка. Пишите пожалуйста в проект. Обязательное условие - наличие работ. ТЗ в атаче / Можно ориентироваться на аналог screamschool.ru/node/1004 Интересно постоянное сотрудничество.
Движок и вёрстка сайта Он-лайн трансляция (театр)
Нужен движок и вёрстка.
Пишите пожалуйста в проект. Обязательное условие - наличие работ.
ТЗ в атаче / Можно ориентироваться на аналог uvidal.com
Интересно постоянное сотрудничество.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
Написание движка сайта, вёрстка. Пишите пожалуйста в проект. Обязательное условие - наличие работ. ТЗ в атаче / можно ориентироваться на аналог goparty.ru Интересно постоянное сотрудничество.Веб-программирование14 заявокЗакрыт16 лет назад
Скрипт регистрации (авторизации) пользователей на сайте, Личный кабинет. Возможно с дизайном. ТЗ 1. Регистрация авторизация пользователей. 2. создать закрытую зону пользователей (личный кабинет) 3. ...Завершен16 лет назад
Нужны люди для написания приложений "под ключ") и отдельных частей приложений для вконтакта. С использованием голосов и прочих формальностей) И примерные расценки работ. Оставьте свой qipВеб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется специалист для разаботки сайта, у меня уже есть сайт http://transbirga.ru/ , его нужно доработать или может лучше создать с нуля новый на другом движке.Звоните в скайп batya105 , пардон, печатать ...Веб-программирование43 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется задать фокус на флешку в HTML, через JavaScript, чтоб при загрузке нажатия кнопок передавались сразу во флеш, а не в браузер, тобиш есть галлерея которая управляется с клавиатуры нужно сдлетаь так что бы ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Нужно помочь правильно обработать дату в простом PHP скрипте. Ставьте цену и срок. Желательно помочь сразу. Спасибо. Детали: есть работающий скрипт, который пишет данные в базу. Данные по дате пишет в поле ...Завершен16 лет назад
Есть функционирующий сайт. На него нужно навесить форум типа такого http://realt.ua/Forum/ основные разделы форума: - О компании; - ...Веб-программирование17 заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
Здравствуйте! нужно создать граббер для сайтов построеных на CSM DLE для сайта на ДЛЕ, с функцией граббинга по разделах новостей с картинками. пишите ваши предложения Бюджет 600 р.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Вот сайт: www.ruric.org Он стоит на Битриксе. Его нужно "довести до ума", кое-где подправить дизайн, разместить тексты – в общем, там очень много мелкой работы, которая требуется, чтобы доделать сайт. Работа в целом срочная. если ...Закрыт16 лет назад