Вёрстка и движок для сайта "Профессионалы".

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок317 просмотров

Нужена вёрстка и движок. (либо прикрепление к существующему движку социальной сети)

Пишите пожалуйста в проект. Обязательное условие - наличие работ.

ТЗ в атаче / Можно ориентироваться на аналог professionali.ru

Интересно постоянное сотрудничество.

16 лет назад
kabaev
Стас 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров