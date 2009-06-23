http://planetashin.com.ua/ Нужно под этот сайт зделать: - Флеш галерею; - Поиск по категориям; - Логотип. P.S Обращайтесь: Skype - kifir4ik. ICQ - 559-904-312. Моб - 8 ...
Вёрстка и движок для сайта "Профессионалы".
Нужена вёрстка и движок. (либо прикрепление к существующему движку социальной сети)
Пишите пожалуйста в проект. Обязательное условие - наличие работ.
ТЗ в атаче / Можно ориентироваться на аналог professionali.ru
Интересно постоянное сотрудничество.
Заявки фрилансеров
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