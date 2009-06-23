Надо довести до ума

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок259 просмотров

http://planetashin.com.ua/

Нужно под этот сайт зделать:

- Флеш галерею;

- Поиск по категориям;

- Логотип.

P.S Обращайтесь:

Skype - kifir4ik.

ICQ - 559-904-312.

Моб - 8 (063) 858 35 12.

Павел.

16 лет назад
Kifir4ik
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров