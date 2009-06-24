Программа для автоматического размещения рекламы

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Закрыт7 заявок154 просмотра

Есть в природе программы для автоматического размещения своих объявлений на других сайтах.Тематика недвижимость.

То есть у меня есть объявление - продам квартиру,метраж,этаж,район,и т.д. Нужно что бь один раз отправил , а оно появилось на 50-100 сайтах по недвижимости.

16 лет назад
mikhail33
53 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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