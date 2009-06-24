Нужно разработать партнерку.

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок208 просмотров

Разработка партнерской системы по аналогии с http://partners.dreamstory.ru/ (регистрируйтесь для входа в лк)

Нужно сделать:

1) Оплату за клики.

2) Вывод средств на электронный кошелек.

3) Контроль траффика

+ еще немного функций.

Пишите ваши цены на данную услугу.

Спасибо!

16 лет назад
Zver06
Виктор 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров