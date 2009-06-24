Есть в природе программы для автоматического размещения своих объявлений на других сайтах.Тематика недвижимость. То есть у меня есть объявление - продам квартиру,метраж,этаж,район,и т.д. Нужно что бь один раз отправил , а оно появилось на ...
Доработки для специалиста по WebAsyst
Здравствуйте господа.
Нужен специалист по webasyst, програмер, тот, кто знает этот скрипт вдоль и поперек. кто его не один раз дорабатывал. Необходимо кое что дописать, кое что поправить. ТЗ прилагается...
Адрес сайта в тз.
Прошу очень реально оценивать свои силы.
ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ТЗ
портфолио обязательно. иначе как понять что вы можете.
Работу надо начать завтра вечером или максимум после завтра. Сроки горят, но время есть..Сроки жесткие, 7 дней, тянуть их нельзя.
Оплата по факту...
Выбранный исполнитель
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