Доработки для специалиста по WebAsyst

Здравствуйте господа.

Нужен специалист по webasyst, програмер, тот, кто знает этот скрипт вдоль и поперек. кто его не один раз дорабатывал. Необходимо кое что дописать, кое что поправить. ТЗ прилагается...

Адрес сайта в тз.

Прошу очень реально оценивать свои силы.

ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ТЗ

портфолио обязательно. иначе как понять что вы можете.

Работу надо начать завтра вечером или максимум после завтра. Сроки горят, но время есть..Сроки жесткие, 7 дней, тянуть их нельзя.

Оплата по факту...