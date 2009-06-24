Доработки для специалиста по WebAsyst

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки139 просмотров

Здравствуйте господа.

Нужен специалист по webasyst, програмер, тот, кто знает этот скрипт вдоль и поперек. кто его не один раз дорабатывал. Необходимо кое что дописать, кое что поправить. ТЗ прилагается...

Адрес сайта в тз.

Прошу очень реально оценивать свои силы.

ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ТЗ

портфолио обязательно. иначе как понять что вы можете.

Работу надо начать завтра вечером или максимум после завтра. Сроки горят, но время есть..Сроки жесткие, 7 дней, тянуть их нельзя.

Оплата по факту...

Webasyst
16 лет назад
sjoy
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AterOnis
Алексей 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
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AterOnis
Алексей 
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