Здравствуйте господа. Нужен специалист по webasyst, програмер, тот, кто знает этот скрипт вдоль и поперек. кто его не один раз дорабатывал. Необходимо кое что дописать, кое что поправить. ТЗ прилагается... ...
Поставить и настроить форум
Задача - сделать форум. Особенности - русифицированный, с возможностью разграничения прав доступа пользователей к разделам.
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