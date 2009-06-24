Поставить и настроить форум

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок174 просмотра

Задача - сделать форум. Особенности - русифицированный, с возможностью разграничения прав доступа пользователей к разделам.

16 лет назад
gomer66
Максим 
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

flex13
35 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
16 лет назад
$7
1 день
Все хорошо, ответственный человек.
Максим замечательный заказчик. Очень приятно было работать!

Заявки фрилансеров

flex13
35 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
16 лет назад